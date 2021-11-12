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Выставка «Покой и радость» открылась в петербургском ЦВЗ «Манеж»
Общество
Выставка «Покой и радость» открылась в петербургском ЦВЗ «Манеж»
Невские Новости

Санкт-Петербург, 12 ноября. Выставка «Покой и радость» начала работу в петербургском Центральном выставочном зале «Манеж». Экспозиция составлена из работ более 100 русских художников.

Выставка открылась 12 ноября и продолжит работу до 30 января 2022 года, сообщила пресс-служба «Манежа». В рамках проекта «Покой и радость» в ЦВЗ можно увидеть произведения Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи и Михаила Нестерова. Работы для экспозиции предоставили 39 ведущих российских и иностранных музеев.

«На экспозиции в «Манеже» не будет баталий, душераздирающих драм, пылких страстей, обостренных эмоций, пугающего мистицизма. Выставка «Покой и радость» — это идиллическое повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации», — пояснил куратор выставки Семен Михайловский.

Композитор и пианист Антон Батагов выступил автором музыкального сопровождения для проекта. Произведения, звучащие на выставке, впоследствии издадут в качестве альбома.

Ранее в петербургском Музее Фаберже открылась выставка работ Сальвадора Дали. Некоторые из них представили в России впервые.

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