Роспотребнадзор Петербурга распорядился об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет

Санкт-Петербург, 12 ноября. Комитет по здравоохранению Петербурга обеспечит обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Об этом говорится в постановлении государственного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

Комитету предписано принять дополнительные меры дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет. Документ вносит поправки в постановление №4 от 12 октября об обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников предприятий и организаций. К таким категориям во вторник главным санитарным врачом были отнесены люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Комитету поручено организовать проведение иммунизации, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных пунктах и прививочных бригадах, а также дополнительно привлекаемых медработников. В Смольном организуют выезд прививочных бригад в трудовые коллективы и обеспечат учет привившихся.

«Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информации о ходе вакцинирования ... еженедельно по вторникам до 17.00 за отчетную неделю», — говорится в постановлении.

Также комитету по здравоохранению поручено принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по организации и проведению вакцинопрофилактики против коронавируса. Об этом говорится в документе, подписанном Башкетовой.

Ранее ФАН анонсировал онлайн-дискуссию медиацентра «Патриот» о вакцинации для пенсионеров. Сложившуюся в Петербурге ситуацию прокомментирует депутат ЗакСа Дмитрий Панов.