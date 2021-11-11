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Фанаты устроили драку на матче сборной России против Кипра на «Газпром Арене»
Происшествия
Фанаты устроили драку на матче сборной России против Кипра на «Газпром Арене»
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 11 ноября. Футбольные фанаты устроили массовую драку на трибунах во время матча сборной России против национальной команды Кипра. Конфликт произошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Массовая потасовка началась примерно на 30-й минуте встречи. Драка началась после того как одних болельщиков оскорбила кричалка других фанатов. Сообщается, что во время конфликта некоторые бойцы получали удары по голове. В результате сотрудники правоохранительных органов сумели разнять болельщиков. ФАН представляет видео с места событий.

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футбол драка фанаты сборная россии
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