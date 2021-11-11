Фанаты устроили драку на матче сборной России против Кипра на «Газпром Арене»

Санкт-Петербург, 11 ноября. Футбольные фанаты устроили массовую драку на трибунах во время матча сборной России против национальной команды Кипра. Конфликт произошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Массовая потасовка началась примерно на 30-й минуте встречи. Драка началась после того как одних болельщиков оскорбила кричалка других фанатов. Сообщается, что во время конфликта некоторые бойцы получали удары по голове. В результате сотрудники правоохранительных органов сумели разнять болельщиков. ФАН представляет видео с места событий.