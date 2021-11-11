Дождливая погода ожидается в Петербурге 12 ноября

Санкт-Петербург, 11 ноября. Погода в Петербурге в пятницу выдастся дождливой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозу синоптиков, в ночь с 11 на 12 ноября в Северной столице ожидается умеренный дождь. Днем немного поутихнет, хоть и возможен небольшой дождь. В целом будет облачно, но с прояснениями.

Температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. Ветер подует ночью юго-западный, южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем он сменит направление на западное, северо-западное. Порывы ветра усилятся до 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление ночью снизится, но в течение дня будет повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал горожанам снежную зиму с периодическими оттепелями. При этом прогнозируются отклонения в показателях температуры воздуха.