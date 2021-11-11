Посетитель виртуальной выставки Эрмитажа попытался украсть картину

Санкт-Петербург, 11 ноября. Эрмитаж открыл первую цифровую выставку на фоне пандемии. Мероприятие обернулось для музея попыткой кражи экспоната одним из посетителей.

Инцидент произошел на дебютной онлайн-выставке «Незримый эфир» на сайте Эрмитажа. Один из посетителей заинтересовался цифровой копией полотна и попытался вынести ее за пределы музея. Для этого гость воспользовался сбоем в программе: ему удалось переместить картину, однако сотрудники предотвратили кражу.

«Один из гостей пытался унести картину, но наши коллеги вовремя предотвратили инцидент и установили экспонат на место», — поделились сотрудники Эрмитажа в Instagram.

Стоит отметить, что каждый экспонат выставки — уникальный NFT-файл, который является невзаимозаменяемым. Всего музей представил 38 произведений.

Этой осенью часть экспонатов Эрмитажа выставили на торги в формате цифровых копий. Стартовая цена каждого шедевра составила чуть больше 700 тысяч рублей.