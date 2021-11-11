Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 20:30
20:30
Общество
Микрохирург Шилова развеяла основные мифы о лазерной коррекции зрения
20:29
Весь мир
В Сальвадоре за два дня убили 32 человека
20:29
Экономика
Банк России заявил о росте оттока капитала с начала года
20:28
Весь мир
Палестинцы не намерены покидать район Шейх Джаррах в Иерусалиме
20:25
Политика
Меркель предложила Путину продвигать диалог «нормандской четверки»
20:23
Общество
Похудевший Кикабидзе опубликовал первое фото после смерти супруги
20:21
Общество
Акушер Шмаков заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременности
20:20
Армия
Baijiahao: Россия нанесла мощный удар по США в Центральной Азии без единого выстрела
20:19
Технологии
«Сбер» презентовал суперкомпьютер Christofari Neo
20:15
Политика
Маркелов предсказал новый распад Польши после грубого выпада Моравецкого в адрес РФ
Все новости

Петербуржцы сняли на видео падающий с неба «метеорит»
Общество
Петербуржцы сняли на видео падающий с неба «метеорит»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 ноября. Жители Санкт-Петербурга заметили в небе необычный светящийся объект. Очевидцам удалось снять падение предмета на видео.

Похожий на метеорит объект был замечен в небе в 17:40 сразу в нескольких районах Северной столицы. Кадрами с места происшествия поделились водители машин, которые смогли запечатлеть «небесное тело» на видеорегистраторы своих автомобилей. Об этом сообщает информационный портал «Мегаполис» в своем Telegram-канале.

«Прилетело на село НЛО», — прокомментировал видео один из подписчиков «Мегаполиса».

Петербуржцы сняли на видео падающий с неба «метеорит»
telegram.org / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Ранее жители Кирова запечатлели на видео полет метеорита. У этого объекта есть свое научное название — болид. По словам ученых, такой метеор светит ярче, чем Венера, вдобавок за ним тянется дымный хвост.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцы сняли на видео падающий с неба «метеорит»
метеорит падение объект
Комментировать