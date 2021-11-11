Петербуржцы сняли на видео падающий с неба «метеорит»

Санкт-Петербург, 11 ноября. Жители Санкт-Петербурга заметили в небе необычный светящийся объект. Очевидцам удалось снять падение предмета на видео.

Похожий на метеорит объект был замечен в небе в 17:40 сразу в нескольких районах Северной столицы. Кадрами с места происшествия поделились водители машин, которые смогли запечатлеть «небесное тело» на видеорегистраторы своих автомобилей. Об этом сообщает информационный портал «Мегаполис» в своем Telegram-канале.

«Прилетело на село НЛО», — прокомментировал видео один из подписчиков «Мегаполиса».

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Ранее жители Кирова запечатлели на видео полет метеорита. У этого объекта есть свое научное название — болид. По словам ученых, такой метеор светит ярче, чем Венера, вдобавок за ним тянется дымный хвост.