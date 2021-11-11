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Движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге перекроют на два месяца из-за ремонта
Общество
Движение по Кондратьевскому проспекту в Петербурге перекроют на два месяца из-за ремонта
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 11 ноября. Движение транспорта временно ограничат по Кондратьевскому проспекту в Санкт-Петербурге на два месяца. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кондратьевский проспект частично перекроют с 13 ноября 2021 года по 13 января 2022 года. Об этом предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. На участке от улицы Ватутина до Арсенальной будут ремонтировать асфальт в зоне трамвайных путей.

Также движение перекроют с 13 по 26 ноября по 14-й и 15-й линиям Васильевского острова от Малого проспекта В.О. до Камской улицы. На территории специалисты будут прокладывать инженерные сети. В связи с укладкой газопровода ограничат движение по Средней Колтовской улице с 15 по 25 ноября.

Как сообщалось ранее, изменения движения транспорта по Исаакиевской площади продлятся до 25 ноября. На территории ремонтируют тротуары.

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