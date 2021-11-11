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Депутат Панов призвал Смольный обязать вакцинировать молодежь Петербурга вместо пожилых

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 18:12
Общество
Депутат Панов призвал Смольный обязать вакцинировать молодежь Петербурга вместо пожилых
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 ноября. Депутат Законодательного собрания Петербурга, координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов выступил с предложением обязать вакцинироваться молодое население города вместо пожилых людей.

Политик стал гостем пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». В пресс-центре обсуждалось новое распоряжение правительства Петербурга, согласно которому все жители старше 60 лет должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса нового типа. По мнению Панова, властям стоит сместить вектор и заставить привиться молодежь.

«Только 25% студентов вакцинировали, а вы знаете, что молодежь наиболее активна, они и посещают торговые центры, и ходят в заведения общественного питания, поэтому нужно было сейчас смещать в сторону непривитых сегментов населения», — подчеркнул депутат.

Гость «Патриота» также отметил, что в общественном транспорте необходимо раздавать средства индивидуальной защиты гражданам. Он согласен, что это станет довольно большой нагрузкой на бюджет города, однако может помочь в борьбе с пандемией, так как пожилые граждане не могут позволить себе покупать маски и печатки за 100 рублей при пенсии в 10 тысяч рублей.

«Мне кажется, чтобы оградить самое уважаемое население нашего города, должны быть доступны все-таки средства индивидуальной защиты в общественном транспорте», — отметил Панов.

Ранее координатор «Деловой России» жестко высказался о петербуржцах, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации. По мнению Панова, в стране необходимо ужесточить наказание за это.

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патриот панов ограничения коронавирус
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