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Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал горожанам снежную зиму
Общество
Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал горожанам снежную зиму
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Санкт-Петербург, 11 ноября. Предстоящая зима в Санкт-Петербурге будет снежной с периодическими оттепелями. Об этом заявил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, синоптики прогнозируют отклонения в показателях температуры воздуха.

Погодные аномалии зимой в Санкт-Петербурге будут незначительными, отметил Колесов. Отклонения показателей температуры от традиционных значений составят примерно два градуса. При этом специалист подчеркнул, что дать точный прогноз предстоящей зиме невозможно.

«В нашем регионе оттепели очень часты, все зависит от проходящих с Атлантики циклонов. Рассчитать, какую воздушную массу вынесет этот циклон, например на Новый год, невозможно. Также непредсказуемо его движение», — объяснил он в беседе с РБК.

Как сообщалось ранее, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям России умеренно снежную зиму. По его словам, погодные условия в средней полосе сформируются под влиянием циклонов.

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Александр Колесов погода снег зима
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