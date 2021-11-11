Объем предложения апартаментов сократился в Петербурге до пятилетнего минимума

Санкт-Петербург, 11 ноября. Свободное предложение на петербургском рынке апартаментов по итогам трех кварталов 2021 года составило 2,7 тыс. номеров общей площадью 110 тыс. квадратных метров. Об этом заявили специалисты компании Knight Frank St. Petersburg.

Это оказалось минимальным значением за пять лет. Рекордное падение эксперты объяснили большим спросом на апартаменты в городе и политикой ряда девелоперов по поддержке ликвидности лотов для сохранения показателя на высоком уровне.

Кроме того, за год истек срок окончания продаж на семи объектах, что привело к обвалу объема предложения на 28%, отмечается в документе.

В целом по итогам третьего квартала 2021 года было продано порядка 1,5 тыс. апартаментов общей площадью примерно 52 тысячи «квадратов».

Тем временем в Москве вместе с предложением растет спрос на квартиры-студии. Об этом ранее сообщили аналитики компании VSN Realty.