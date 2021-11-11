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Депутат ЗакСа Панов призвал ужесточить наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
Общество
Депутат ЗакСа Панов призвал ужесточить наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
Невские Новости  /  Сергей Борода

Санкт-Петербург, 11 ноября. Наказание за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 необходимо ужесточить. Об этом заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» депутат петербургского Заксобрания, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

Парламентарий подчеркнул, что нужно уважать людей, у которых есть официальный медицинский отвод от вакцинации, и не заставлять их прививаться. Однако остальные граждане должны обезопасить себя и окружающих.

«Это не тема для хайпа, это связано с защитой жизни россиян. Нет ни одного более значимого на сегодня мероприятия, чем защита жизни людей. Я неоднократно говорил, что нужно усилить ответственность за распространение поддельных сертификатов. Потому что по сути люди становятся подельниками», — заявил Панов.

Он призвал россиян проявить свою гражданскую позицию и «сплотить ряды» против дезинформации со стороны антипрививочников.

«Буквально каждый должен развенчивать такую точку зрения, если он с ней сталкивается», — подчеркнул депутат.

Российские власти пока не намерены вводить новые меры безопасности в связи с распространение коронавируса, но и полностью отменять QR-коды и другие ограничения до окончания пандемии не планируют. Об этом заявил на брифинге 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Петербурге с 10 ноября введена обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан старше 60 лет. До 15 декабря организовать вакцинацию сотрудников, попавших в эту категорию, обязаны все предприятия города. С 16 декабря за отказ от прививки разрешено отстранять от работы.

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вакцинация пандемия дмитрий панов
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