Схема движения транспорта на участке КАД в Петербурге изменится с 12 ноября

Санкт-Петербург, 11 ноября. Петербургских водителей предупредили об изменении схемы движения транспорта на одном из участков Кольцевой автодороги (КАД).

Изменения коснутся участка между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водители, которым нужно попасть на съезд с развязки на проспект Энгельса в направлении Петербурга и съезд на Новоприозерское шоссе (А-121 «Сортавала»), должны повернуть к этим съездам на 800 метров раньше. Изменения вступят в силу с 12 ноября.

«Движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с проспектом Культуры будет осуществляться в штатном режиме, по трем полосам», — добавил начальник территориального центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Ведомство просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Также необходимо внимательно следить за информацией на дорожных знаках.

Водителей Петербурга также предупредили о подорожании проезда по ЗСД с 10 ноября. Отмечается, что изменения затронут только пользователей транспондеров.