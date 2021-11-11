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Гребень антициклона обеспечит теплую и сухую погоду в Петербурге 11 ноября
Общество
Гребень антициклона обеспечит теплую и сухую погоду в Петербурге 11 ноября
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Санкт-Петербург, 11 ноября. Промежуточный гребень антициклона окажет влияние на погоду в Петербурге в четверг, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Северной столице будет сухо и не так холодно. Столбики уличных термометров днем покажут от +6 до +8 градусов, осадков не ожидается, пишет spbdnevnik.ru.

В Ленинградской области воздух прогреется до +9 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. При этом ближе к вечеру давление начнет падать.

Центр «Фобос» ранее пообещал россиянам умеренно снежную и теплую зиму. Зима в азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, будет существенно теплее нормы.

Определить предстоящую зимнюю погоду можно даже по растениям, заявила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, если яблони остались без листьев рано, то зима ожидается ровной, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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