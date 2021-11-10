Юрий Гальцев сыграет главную роль в постановке Театра эстрады имени Райкина «Дураки-дороги»

Санкт-Петербург, 10 ноября. Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев исполнит одну из главных ролей в новой постановке Театра Эстрады имени Аркадия Райкина. Спектакль получил название «Дураки-дороги».

В основу спектакля легли произведения русского писателя и драматурга Владимира Сорокина, которые вошли в книгу «Русские народные пословицы и поговорки». Режиссером выступит театрал Стас Парфенов, известный по масштабным мультимедийным проектам для Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Михайловского театра.

«В нашем спектакле не будет политики. Это, безусловно, сатира. Но сатира не злая, а мудрая, наполненная грустью и иронией. Это спектакль-размышление о нашей действительности, о нашей русской жизни, которая, по-моему, не меняется с течением времени и сменой эпох», — рассказал Гальцев в комментарии «Санкт-Петербургским ведомостям».

Авторы планируют создать на сцене мир русской провинции, показав его в ярком лубочном стиле. В центре сюжета небольшой провинциальный населенный пункт, планирующий с размахом отметить юбилей. Гальцев появится на сцене в роли губернатора края.

Ранее стало известно, что Театр эстрады имени Аркадия Райкина устроил настоящий аншлаг в День Победы. На сцене была представлена добрая постановка «Когда мы были молодыми», режиссером которой стал Юрий Гальцев.