Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 16:56
16:54
Общество
Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина
16:52
Общество
Врач Онищенко об уголовном преследовании врачей-антиваксеров: «Мурашко повторяет меня»
16:50
Происшествия
В Красногорске сотрудница контактного зоопарка избила енота метлой
16:50
Происшествия
В МВД Москвы рассказали подробности ДТП с актрисой Сафоновой в центре Москвы
16:45
Политика
Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными
16:45
Общество
Певица Орейро получила российский паспорт
16:44
Общество
Молодежь с лишним весом подвержена риску смерти от коронавируса
16:42
Происшествия
Экс-председатель Чукотской окружной Думы стал фигурантом дела о превышении полномочий
16:42
Экономика
Путин поручил «навести порядок» с грузоперевозками на Дальнем Востоке
16:40
Происшествия
ФАН публикует видео момента ДТП с участием звезды «Зимней вишни» Сафоновой
Все новости

Памятник Чижику-пыжику в Петербурге утеплили шарфом и варежками

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 15:18
Общество
Памятник Чижику-пыжику в Петербурге утеплили шарфом и варежками
Невские Новости

Санкт-Петербург, 10 ноября. Жители Санкт-Петербурга принесли к памятнику Чижика-пыжика на набережной Фонтанки шерстяные варежки и шарф. Скульптуру утеплили перед зимним сезоном.

Жители и гости Северной столицы пришли к памятнику подбросить по традиции монету Чижику-пыжику рядом с мостом у Инженерного замка. К этому времени скульптура авторства Резо Габриадзе уже был подготовлена к холодам. Птичку нарядили в варежки и шарф в преддверии зимы.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге три человека пытались утеплить новогодними варежками скульптуры коней. Инцидент произошел рядом с Аничковым мостом. Свои действия граждане записывали на квадрокоптер. Очевидцы заметили молодых людей, и через некоторое время компанию задержала полиция. Также красные варежки появились на Диоскурах и конях перед Конногвардейским манежем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Памятник Чижику-пыжику в Петербурге утеплили шарфом и варежками
чижик-пыжик зима варежки
Комментировать