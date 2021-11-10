Памятник Чижику-пыжику в Петербурге утеплили шарфом и варежками

Санкт-Петербург, 10 ноября. Жители Санкт-Петербурга принесли к памятнику Чижика-пыжика на набережной Фонтанки шерстяные варежки и шарф. Скульптуру утеплили перед зимним сезоном.

Жители и гости Северной столицы пришли к памятнику подбросить по традиции монету Чижику-пыжику рядом с мостом у Инженерного замка. К этому времени скульптура авторства Резо Габриадзе уже был подготовлена к холодам. Птичку нарядили в варежки и шарф в преддверии зимы.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге три человека пытались утеплить новогодними варежками скульптуры коней. Инцидент произошел рядом с Аничковым мостом. Свои действия граждане записывали на квадрокоптер. Очевидцы заметили молодых людей, и через некоторое время компанию задержала полиция. Также красные варежки появились на Диоскурах и конях перед Конногвардейским манежем.