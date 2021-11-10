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Строительство петербургской станции метро «Туристская» может начаться в следующем году
Общество
Строительство петербургской станции метро «Туристская» может начаться в следующем году
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 10 ноября. Работы по строительству новой станции метро в Приморском районе Санкт-Петербурга могут начаться в 2022 году. Об этом сообщили представители пресс-службы «Метростроя Северной столицы». Станция получит название «Туристская».

Новая станция станет продолжением зеленой ветки метрополитена. В настоящее время специалисты готовят необходимое для строительства станции оборудование и согласовывают исходно-разрешительную документацию. Кроме того, на сайте госзакупок появился заказ на поставку проходческого щита.

«Ожидаемая дата поставки оборудования будет в марте 2022 года. Если все пойдет по плану, строительство станции метро "Туристская" начнется в 2022 году», — передает издание «Невские Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как сообщалось ранее, в Самаре начались работы по завершению ветки метро. На подготовку документации по планировке территории выделено 13,8 миллиона рублей.

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