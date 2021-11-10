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Петербуржцы могут встретить Новый год без снега

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 09:14
Общество
Петербуржцы могут встретить Новый год без снега
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Санкт-Петербург, 10 ноября. Снег в Санкт-Петербурге может выпасть только к концу ноября, однако он будет непостоянным. Об этом заявил профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Доктор географических наук подчеркнул, что жителей Северной столицы ожидают «температурные качели». Подобные погодные условия будут наблюдаться в городе примерно до конца текущего года.

«Есть вероятность, что стабильного снежного покрова не будет до самого Нового года. Потом он, правда, установится», — рассказал Малинин в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В среду, 10 ноября, показатели температуры воздуха в Петербурге будут колебаться в пределах от +5 до +7 градусов. В Ленинградской области столбики термометров поднимутся до отметки в +8 градусов.

Как сообщалось ранее, прогнозы синоптиков на предстоящую зиму изменились в сторону более теплого сценария. Как утверждает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в России ожидается выпадение большого количества снега.

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