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Львы в Ленинградском зоопарке развлекались играми с канистрами во время локдауна

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 00:56
Общество
Львы в Ленинградском зоопарке развлекались играми с канистрами во время локдауна
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 10 ноября. Львы Адам и Таисия из Ленинградского зоопарка в Петербурге не скучали во время нерабочих дней. Отсутствие посетителей им компенсировали необычные игрушки.

Развлечения для хищников пришлось придумывать сотрудникам зоопарка. В качестве игрушек использовались куски мяса и канистры с небольшим количеством эфирного масла перечной мяты.

Полученные конструкции разместили в вольере. Львы за счет своего обоняния заинтересовались необычным запахом мяты и первом делом двинулись к канистрам, а не к спрятанной еде. Кадры львиных развлечений опубликованы на странице зверинца во «ВКонтакте».

«У кошачьих очень чутко развито обоняние, и львы — не исключение!» — говорится в сообщении.

Нерабочие дни в России были объявлены с 30 октября по 7 ноября. Власти Петербурга не стали продлевать ограничения после 8 ноября. Обратное решение приняли в Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областях.

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