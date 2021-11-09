Эколог Шевчук описал решение проблемы мусора на территории «Горской»

Санкт-Петербург, 9 ноября. Председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» и эколог Юрий Шевчук объяснил, что необходимо сделать с несанкционированными свалками в районе «Горской». Эксперт поделился своим мнением в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот».

«Горская» зона была создана с помощью намывания, на этом месте ранее никогда не было суши. По тем временам технологии были передовые, однако сейчас эти земли становятся маргинальными. Об этом предупредил Шевчук.

«Там образовался конгломерат отходов. Первого класса может и не видел, а третьего-пятого класса опасности там отходы есть. На мой взгляд, нужно не только убрать и грамотно утилизировать эти отходы. Не просто собрать в одну кучу и сжечь, а именно вот утилизировать раздельно», — рассуждает специалист.

Эколог напомнил о возможности создать ботанический сад на данной земле. Рельеф позволяет сделать на территории участок приморской растительности. Такая мера может быть реализована, если соответствующие изменения будут внесены в проект.

О текущем состоянии территории рассказывала руководитель департамента недвижимости и инвестиций Анна Прозорова. По ее словам, «Горская» нуждается в преобразованиях. Добавим, что градостроительный анализ территории уже проведен. Кроме того, представители компании «Мегалайн» определили ряд партнеров по взаимодействию в рамках реализации этого проекта. В частности, в IT-кластере это Технопарк «Мордовия» и «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг».