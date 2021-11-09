Концепции развития территорий «Горской» представили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 9 ноября. Обсуждение архитектурно-градостроительных концепций развития территории «Горская» в Санкт-Петербурге проходит в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Три архитектурных проекта представил заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков. Среди них были такие концепции, как «Парк», «Облако» и «Острова». Все проекты основаны на минимизации воздействия на окружающую среду, подчеркнул Скачков.

«Общий объем инвестиций — порядка 60 млрд рублей, планируется создать более 14 тыс. рабочих мест», — рассказал он в эфире Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заместитель руководителя управления по инвестиционным проектам ООО «Мегалайн» Виктор Герман выразил надежду, что путь от идеи проекта до внедрения его в эксплуатацию будет эффективным и коротким. Предполагается, что на площадях территории «Горская» будут размещаться компании IT-направления, нейротехнологий и искусственного интеллекта.

«По мере коммерциализации разработок мы надеемся, что технологии будут размещаться здесь же в рамках площадки», — добавил Герман.

Консультант-аналитик Елена Прозорова презентовала проект, который предлагает Петербургу концепцию инновации и личного роста. Туристическая зона будет реализована за счет выгодного месторасположения территории.

«Мы формируем новый имидж современной российской промышленности», — заявила Прозорова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Структурная территория «Горской» состоит из семи земельных участков. Представители ООО «Мегалайн» предлагают комплексное развитие территории. Реализация проекта приведет к появлению новых рабочих мест. «Горская» станет локомотивом развития Петербурга.

Территория остро нуждается в преобразованиях, так как на данный момент она используется не совсем по назначению, рассказала руководитель департамента недвижимости и инвестиций ООО «Лахта Плаза» Анна Прозорова в эфире Медиагруппы «Патриот».