Эксперт Прозорова рассказала о текущем состоянии территории «Горская»

Санкт-Петербург, 9 ноября. Один из двух масштабных проектов развития Петербурга — это комплексное развитие территории «Горская». Об этом подробно рассказала руководитель департамента недвижимости и инвестиций ООО «Лахта Плаза» Анна Прозорова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Эксперта по недвижимости и инвестициям спросили о том, что именно сможет изменить реализация задуманного проекта по развитию «Горской». Участники объяснили, что уже подписана дорожная карта проекта, решается вопрос об установлении статуса стратегического инвестора.

«Территория остро нуждается в преобразованиях, потому что сейчас она используется совсем не так, как должна использоваться. Достаточно хорошая локация в городе, но сейчас там просто остатки строительной площадки. Мы зафиксировали и несанкционированные свалки, и эта территория привлекла наше внимание», — сказала эксперт.

Прозорова указала на незаконное действие предприятий и расположение свалок на территории. Реализация проекта должна исправить нынешнее положение «Горской».

Ситуацию вокруг транспортной инфраструктуры Петербурга эксперты обсудили на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот». В последние годы Северная столица существенно отстала от Москвы в вопросах формирования эффективной транспортной системы. Такая же ситуация наблюдается в секторе привлечения инвестиций. Примечательно, что оба направления сегодня курируются бывшим министров транспорта РФ Максимом Соколовым.

Напомним, что дорожная карта преобразования была подписана представителями организации еще в середине сентября. Об этом сообщал материал ФАН.