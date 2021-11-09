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Представитель «Лахта Плазы» Прозорова объяснила, как сократить пробки в Петербурге
Общество
Представитель «Лахта Плазы» Прозорова объяснила, как сократить пробки в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 ноября. Петербург сталкивается с проблемой нехватки транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об особенностях развития транспортной инфраструктуры в городе и значении ТПУ для деловой активности рассказала руководитель департамента недвижимости и инвестиций ООО «Лахта Плаза» Анна Прозорова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Во вторник Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию «Как решить транспортные проблемы Санкт-Петербурга». Северная столица нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Если мощности ТПУ останутся прежними, город на Неве может встать в пробки.

По мнению эксперта, эта проблема действительно существует в Северной столице. Дело в том, что Петербург исторически развивался от центра к периферии. Причем в разных направлениях и функциях, подчеркнула Прозорова.

Руководитель департамента недвижимости и инвестиций поделилась мнением о значении ТПУ для периферийных районов города. Она выразила надежду, что расположенные там транспортно-пересадочные узлы станут центрами деловой активности в Петербурге.

«Сейчас Петербург в очень серьезных проблемах маятников миграции, потому что новых деловых центров окраинах практически не образуется. Там [расположены] точечные объекты, как "Лахта"», — ответила Прозорова на вопрос ФБА «Экономика сегодня».

На сегодняшний день за развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге отвечает вице-губернатор Максим Соколов. Ранее он занимал пост министра транспорта РФ, однако затем получил дисциплинарное взыскание от президента Владимира Путина. Две другие отрасли, которые вызывают множество вопросов у петербуржцев, — туризм и инвестиции — также находятся в ведении Соколова.

Ранее экономист Александр Коломин заявил, что власти Петербурга опоздали с созданием транспортных узлов на 15 лет. Московские чиновники озаботились проблемой еще десять лет назад и начали объединять дороги в единую сеть. В Петербурге же подобные проекты начали появляться только в 2021 году.

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петербург пресс-конференция инфраструктура Медиагруппа «Патриот» анна прозорова транспортно-пересадочные узлы
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