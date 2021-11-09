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Эксперт Прозорова оценила перспективы развития транспортной системы Петербурга
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Эксперт Прозорова оценила перспективы развития транспортной системы Петербурга

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 16:14
Общество
Эксперт Прозорова оценила перспективы развития транспортной системы Петербурга
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Санкт-Петербург, 9 ноября. Петербург отстает от Москвы в развитии логистических связей, однако новые проекты компании «Мегалайн» могут улучшить положение города. Об этом рассказала Анна Прозорова, руководитель департамента недвижимости и инвестиций ООО «Лахта Плаза».

Специалист поделилась своим мнением о дальнейшем развитии города. По ее словам, Москва продолжительное время опережала Петербург из-за большего объема инвестиций. Она указала на то, что компания «Мегалайн» привлекла вложения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«"Мегалайн" подписал соглашение о сотрудничестве — это создание 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ — Прим. ФАН) и развитие площадки "Горская". Эти два проекта очень важны для города и требует привлечения внебюджетных инвестиций, в чем компнаия "Мегалайн" будет оказывать содействие городу», — сказала Прозорова.

Компания за это время проделала большую подготовительную работу: ее специалисты занимались проектированием и аналитикой.

Брифинг о проблемах транспортной инфраструктуры Петербурга прошел на полях медиацентра «Патриот» 9 ноября. В рамках мероприятия обсуждалось состояние отрасли, за которую ответственен Максим Соколов — бывший министр транспорта РФ. Политик неоднократно подвергался критике из-за многочисленных проблем в курируемых направлениях хозяйствования.

Напомним, представители «Мегалайн» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) ранее проводили встречу для подписания дорожных карт проектов.

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