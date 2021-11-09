Представитель ООО «Мегалайн» Коломин объяснил нехватку транспортных узлов в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 ноября. Транспортно-пересадочных узлов катастрофически не хватает в Санкт-Петербурге, чего нельзя сказать о Москве. Почему так происходит, объяснил лидер проекта создания ТПУ ООО «Мегалайн» Александр Коломин в эфире Медиагруппы «Патриот».

Поддержка властей Северной столицы является неотъемлемой частью развития транспортной инфраструктуры. В этом плане необходимо сотрудничество администрации города со строительными компаниями. Однако соглашения о неких намерениях не являются «зеленым билетом» для реализации проектов в целом, объяснил Коломин.

«Поддержка администрации города, соглашения как некий маркер того, что мы обозначили намерения, это не есть, скажем так, "зеленый билет" для осуществления проекта в целом, здесь нужно совместное движение», — подчеркнул эксперт в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Коломин выразил надежду, что развитию транспортно-пересадочных узлов в Петербурге поспособствует ООО «РЖД». Совмещение платформ компании с пересадочными узлами поспособствует комфортной смене транспорта для пассажиров, считает Коломин.

«Мы надеемся, что наши планы будут коррелировать с планами РЖД по совмещению их платформ с нашими пересадочными узлами», — добавил представитель «Мегалайна».

ТПУ должны начать появляться в Северной столице с 2022–2023 года. Главными точками для работы в данном направлении являются четыре станции, среди которых «Старая деревня», «Проспект Большевиков», «Гражданский Проспект» и «Улица Дыбенко», рассказал замруководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков.

«Смотрите, мы хотим запустить строительство с 2022 года, к 2024-2025 годам мы планируем, что первые объекты будут введены в эксплуатацию», — отметил он.

Ответственным за транспортную инфраструктуру в Петербурге является Максим Соколов, бывший министр транспорта РФ. Он же отвечает за туризм и инвестиции. Данные сферы также являются проблемными в Северной столице.

Эфир на тему «Как решить транспортные проблемы Санкт-Петербурга» начался в Медиагруппе «Патриот» 9 ноября. Эксперты обсуждают, что мешает развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, почему Северная столица отстает от Москвы и многое другое.