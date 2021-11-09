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Полиция ликвидировала подпольные цеха с контрафактными алкоголем и сигаретами в Петербурге
Происшествия
Полиция ликвидировала подпольные цеха с контрафактными алкоголем и сигаретами в Петербурге
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Санкт-Петербург, 9 ноября. Полиция Петербурга пресекла преступную деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Из незаконного оборота изъято более четырех тонн поддельного спиртного, а также партия контрафактных сигарет

Спецоперация прошла на Суздальском проспекте. Там было обнаружено нелегальное производство. Оперативники изъяли полтонны контрафактного спиртного, стеклотару, оборудование и фальшивые акцизные марки.

Еще один цех был выявлен в Калининском районе города на Учительской улице. Опасная жидкость частично была разлита по бутылкам, ее готовила на продажу. Также были обнаружены более сотни коробок с сигаретами. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний уроженец Эстонии. Возбуждено уголовное дело.

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алкоголь сигареты контрафакт
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