Полиция ликвидировала подпольные цеха с контрафактными алкоголем и сигаретами в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 ноября. Полиция Петербурга пресекла преступную деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Из незаконного оборота изъято более четырех тонн поддельного спиртного, а также партия контрафактных сигарет

Спецоперация прошла на Суздальском проспекте. Там было обнаружено нелегальное производство. Оперативники изъяли полтонны контрафактного спиртного, стеклотару, оборудование и фальшивые акцизные марки.

Еще один цех был выявлен в Калининском районе города на Учительской улице. Опасная жидкость частично была разлита по бутылкам, ее готовила на продажу. Также были обнаружены более сотни коробок с сигаретами. Силовики задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний уроженец Эстонии. Возбуждено уголовное дело.