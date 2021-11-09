Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

Санкт-Петербург, 9 ноября. Температура опустилась до −3 градусов по Цельсию. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

В Петербург пришли холода. Их, по словам синоптика, вызвал промежуточный гребень антициклона. Температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы, возможна гололедица.

«Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени: минимальная температура воздуха опустилась до −3 градусов», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Коммунальные службы усилили дежурство в ожидании ночных холодов. Комитет по благоустройству поручил дорожным службам обработать дороги и тротуары противогололедными материалами.

8 ноября город на Неве накрыли дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра. Ненастье продлилось до утра следующего дня.

Несмотря на похолодание, Петербург все еще сохраняет шансы на ноябрьское «бабье лето». Ближе к концу недели в Северную столицу может вернуться тепло, пишет издание spbdnevnik.ru.