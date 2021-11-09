Билеты с QR-кодами могут появиться в транспорте Петербурга к весне 2022 года

Санкт-Петербург, 9 ноября. Весной 2022 года в петербургском общественном транспорте могут ввести систему проездных билетов с QR-кодами, говорится в сообщении ГКУ «Организатор перевозок» на сайте госзакупок.

За создание автоматизированной системы «Управление билетами на базе штрих-кодов» подрядчику заплатят около 40 млн рублей. Победитель конкурса должен завершить проект к марту 2022 года. Нововведение позволит общественному транспорту работать без кондукторов и внедрить пересадочный тариф.

Цифровые билеты в Северной столице станут частью транспортной реформы, которая начнется в 2022 году. Автобусы №85, 143 и троллейбус №23 ранее уже курсировали без кондукторов. Подобное обслуживание пассажиров опробовали в 2020 году.

Депутат Госдумы Василий Власов 1 ноября предложил ввести скидку 50% на проезд в общественном транспорте для привитых от коронавируса граждан. Это позволит мотивировать людей на вакцинацию. Агрегаторам такси тоже предложили снизить тарифы для волонтеров во всех регионах страны в период пандемии, пишет «Ридус».