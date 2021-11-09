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Бизнесмен Пригожин подтвердил вмешательство в выборы 2016 года в США
Общество
Бизнесмен Пригожин подтвердил вмешательство в выборы 2016 года в США
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 9 ноября. Российский бизнесмен Евгений Пригожин своим фильмом «16-й» ответил на вопрос, имело ли место вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Он подтвердил это, отвечая на запрос издания «ДНИ.РУ».

Журналисты отметили, что с удовольствием посмотрели премьеру кинокартины, которая прошла накануне. Они поинтересовались, можно ли считать, что фильм «16-й» является полным ответом на вопрос, было ли вмешательство в американские выборы?

Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Да», — приводит ответ предпринимателя «Конкорд».

Бизнесмен Пригожин подтвердил вмешательство в выборы 2016 года в США
Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Премьера киноленты «16-й» прошла в России 8 ноября. Ее посмотрели более 200 тысяч человек. Первый показ планировалось провести в Нью-Йорке еще 3 ноября, но местный кинотеатр отказался от мероприятия без объяснения причин. Спустя пару дней премьерный показ удалось организовать в другом кинотеатре, но и он оказался сорван. Спустя несколько минут после начала в зал нагрянули полицейские и вывели всех зрителей.

Картина оказалась комедией, рассказывающей о событиях, «повлиявших» на выборы президента США в 2016 году. Идея пришлась зрителям по душе, они оставили множество восторженных комментариев в Сети.

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фильм пригожин 16-й
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