Путин наградил 11 петербургских врачей государственными знаками отличия

Санкт-Петербург, 9 ноября. Президент России Владимир Путин присудил 11 врачам из Санкт-Петербурга государственные награды.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила главный врач «Женской консультации № 18» Ирина Котылевская и заведующая отделением клиники «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе» Наталья Смолянко.

За большой вклад в борьбу с COVID-19 медаль Луки Крымского вручили трем сотрудницам «Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина», врачам и медицинским сестрам городских и областных больниц. Награды получили врачи из Волхова, Кингисеппа и Всеволожска.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург был удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по химии, стала Мария Склодовская-Кюри. Она является первооткрывательницей радия и полония. Склодовская-Кюри единственная женщина, получившая эту награду дважды, пишет издание «Ридус».