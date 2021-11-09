Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 10:25
10:24
Общество
Один из старейших приютов Крыма для животных: как работает «Ковчег» в Ялте
10:24
Общество
Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
10:22
Происшествия
Водитель расстрелял оппонента после дорожного конфликта на юге Москвы
10:21
Происшествия
В Прикамье на металлургическом предприятии слесарю зажало голову прессом
10:21
Происшествия
Суд приговорил организатора терактов в Москве к 21 году колонии
10:18
Экономика
Несовершеннолетним россиянам могут начать переводить на счета средства от НДПИ
10:17
Происшествия
В Москве покончил с собой изучавший дело ЮКОСа адвокат Артур Воробьев
10:17
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели сотрудника СОБРа на юге Петербурга
10:16
Политика
Польский премьер Моравецкий призвал защитить государственную границу от беженцев
10:16
Политика
Le Figaro: Макрон сумел объединить Европу только благодаря пандемии
Все новости

Путин наградил 11 петербургских врачей государственными знаками отличия
Общество
Путин наградил 11 петербургских врачей государственными знаками отличия
pexels.com  /  Павел Сорокин

Санкт-Петербург, 9 ноября. Президент России Владимир Путин присудил 11 врачам из Санкт-Петербурга государственные награды.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила главный врач «Женской консультации № 18» Ирина Котылевская и заведующая отделением клиники «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе» Наталья Смолянко.

За большой вклад в борьбу с COVID-19 медаль Луки Крымского вручили трем сотрудницам «Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина», врачам и медицинским сестрам городских и областных больниц. Награды получили врачи из Волхова, Кингисеппа и Всеволожска.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург был удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по химии, стала Мария Склодовская-Кюри. Она является первооткрывательницей радия и полония. Склодовская-Кюри единственная женщина, получившая эту награду дважды, пишет издание «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин наградил 11 петербургских врачей государственными знаками отличия
путин медики награда
Комментировать