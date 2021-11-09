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Спасатели локализовали возгорание в частном доме в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание в частном доме в Выборгском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 ноября. Частный дом вспыхнул огнем по улице Корякова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Усилиями 15 пожарных и трех единиц спецтехники возгорание удалось локализовать, сообщили в местном МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в 07:05. В частном доме горела обстановка на площади 30 «квадратов». Пожар удалось локализовать в 07:47 по местному времени.

Информации о пострадавших не приводилось. Причины и обстоятельства пожара на данный момент неизвестны.

Несколькими днями ранее в Северной столице произошел пожар в жилом доме во Фрунзенском районе. В результате ЧП погиб один человек.

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