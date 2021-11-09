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Пожарные локализовали возгорание во Фрунзенском районе Петербурга
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание во Фрунзенском районе Петербурга
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Санкт-Петербург, 9 ноября. Сотрудникам пожарной бригады удалось ликвидировать возгорание бытовки во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 23:50. Огонь раскинулся на площади бытового помещения размером в шесть квадратных метров. В 00:03 9 ноября возгорание было локализовано.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Ликвидацией огня занимались две единицы специальной техники и десять сотрудников службы спасения.

Ранее во Фрунзенском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб на месте.

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