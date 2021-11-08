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«Нет ничего дороже человеческой жизни»: депутат ЗакСа Малков о нештрафуемом скоростном пороге

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:39
Общество
«Нет ничего дороже человеческой жизни»: депутат ЗакСа Малков о нештрафуемом скоростном пороге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 ноября. Порог превышения скорости на российских дорогах, который не облагается штрафом, собираются изменить. Свое мнение по поводу реформы озвучил в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Малков.

Уровень необлагаемого денежными штрафами скоростного порога на отечественных дорогах собираются уменьшить с 20 км/ч до 5 км/ч. Водители, которые не обратят внимания на новые правила, столкнутся с угрозой административного ареста, а также штрафов в размере до 20 тыс. рублей.

Порядка двухсот человек, которые погибают по статистике каждый год в результате определенных аварий, не страдают из-за ограничения в 20 км/ч, а попадают в ДТП по иным причинам, уверен депутат ЗакСа Северной столицы.

«У меня позиция по поводу неснижаемого порога в 20 км/ч отрицательная, потому что я понимаю, что нет ничего дороже человеческой жизни, и, конечно, это касается жизни, но здесь ситуация в том, что я, конечно, призываю и водителей, и участников дорожного движения к тому, чтобы не создавать коллапсы там, где можно этого не делать», — отмечает участник обсуждения на полях медиацентра.

Парламентарий приводит в пример Митрофаньевское шоссе, а также другие магистрали Петербурга. По его мнению, на подобных участках трасс нельзя снижать скорость, так как порог в 20 км/ч является не таким уж существенным, но без него вероятность возникновения пробок возрастет в разы.

Злостным нарушителям дозволенного скоростного режима необходимо устанавливать ассистентов скорости, которые будут физически ограничивать способности авто развивать высокую скорость, предлагает предприниматель Дмитрий Давыдов — автор проекта «20 идей по развитию России».

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