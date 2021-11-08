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В ЗакСе прокомментировали необходимость введения новых правил для электросамокатов
Общество
В ЗакСе прокомментировали необходимость введения новых правил для электросамокатов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 ноября. Аварии с участием электросамокатов становятся все более частой проблемой. Политики обсудили на полях эфира Медиагруппы «Патриот», что необходимо сделать для улучшения дорожной обстановки в городах России.

Известно, что с начала 2021 года от действий водителей электрических самокатов пострадали 438 человек, причем десять из них погибли. За девятимесячный период было зафиксировано на 51,2% больше ДТП с электросамокатами, чем за такой же промежуток 2020 года.

Как считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Малков, решение данного вопроса должно приниматься взвешенно, а корректировки следует вносить после индивидуального разбора каждой ситуации.

«Здесь я скажу не только как депутат, но и как житель большого мегаполиса. Моя личная позиция здесь, что конечно нужно смотреть по ситуации. Там, где есть возможность ездить по дорожной сети, это собственно и нужно делать самокатам. Там, где нет такой возможности, можно предусмотреть каким-то образом возможность участия самокатов по пешеходным переходам, но полностью с соблюдением правил и с какой-то возможностью замедления этих транспортных средств до той скорости, когда она перестает быть опасной для пешеходов», — делится своим мнением парламентарий.

Если электросамокат передвигается с невысокой скоростью, но не может быть опасен для пешеходов, то в таких случаях водителям подобных ТС можно было бы разрешать перемещаться по тротуарам, отмечает депутат. Если же речь идет и об остальных участниках движения, вроде автомобилистов и велосипедистов, то актуальным станет создание выделенных полос по примеру велосипедных, предполагает участник эфира медиацентра.

Более радикальной позиции придерживается глава Петербургского отделения межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Алексей Цивилев. С его точки зрения, на электросамокаты необходимо наложить запрет.

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