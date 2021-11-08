«Шар лопнул»: бывший подполковник Рыбчинский прокомментировал драку в Ватутинках

Санкт-Петербург, 8 ноября. Подполковник полиции в отставке, бывший сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский раскрыл причины конфликтов с участием кавказцев в Москве.

Проблема частных разногласий между гостями столицы и коренными жителями возникла давно и требует решения, заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» адвокат, подполковник полиции в отставке, бывший сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский.

Напомним, нападение на отца с ребенком в Ватутинках вызвало общественный резонанс. Компания кавказцев набросилась на москвича, который шел с четырехлетним мальчиком по улице. Закрывая своим телом сына, мужчина предложил драться один на один, но злоумышленники толпой стали бить отца ребенка. Полиция задержала четверых участников потасовки. Суд отправил их в СИЗО. Они не признают вины.

В рамках пресс-конференции адвокат Рыбчинский отметил, что проблема взаимоотношения гостей и граждан столицы РФ возникла давно.

«Просто это как шар лопнул. Тут проблема правоохранительных органов, незаконная миграция, различия в вере, традициях и все выливается в такие моменты. Наверху начали понимать, что нужен контроль, или будут происходить неконтролируемые действия граждан», — отметил он.

Адвокат отметил, что мигрантов становится больше.

«Это одна проблема. Другая проблема — одно дело свой преступник, а тут еще приехал. Это вызывает раздражение на определенном уровне», — добавил Рыбчинский.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее поспорили из-за использования формулировок «уроженцы Кавказа» и «лица кавказской национальности» после новостей в СМИ о драке в Новой Москве. Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев поддержал позицию Кадырова, который считает, что делать акцент на национальности в таких вопросах не стоит.