Лидер азербайджанской диаспоры Тагиев выступил против обнародования национальности преступника

Санкт-Петербург, 8 ноября. Во время следствия и судебного заседания не стоит указывать национальности злоумышленников. Такую точку зрения в эфире Медиагруппы «Патриот» озвучил председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

Он подчеркнул, что диаспора уже неоднократно высказывалась за то, чтобы и СМИ не указывали национальности преступников. Тагиев пояснил, что многие потом в соцсетях начинают делать упор на национальном признаке. Все это приводит к к росту уровня агрессии, провокациям.

Представитель диаспоры напомнил, что были случаи, когда на лиц определенной национальности на улицах начиналась «охота», хотя они и не были причастны к тому, что сотворили их земляки. Шамиль Тагиев обратил внимание, что арестованных и осужденных не сажают по разным камерам в зависимости от того, где они родились. Преступники не имеют национальности, добавил председатель общины.

Напомним, что недавно мужчина и ребенок подверглись нападению в Новой Москве. Оба пострадали от агрессивной группы из четырех кавказцев.