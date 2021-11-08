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Пробки утром понедельника в Петербурге достигли восьми баллов
Общество
Пробки утром понедельника в Петербурге достигли восьми баллов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 ноября. Утром в понедельник петербуржцы застряли в гигантских пробках, которые достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса для определения заторов на дорогах.

Практически во всех районах Северной столицы крупные трассы «покраснели». Причин для этого несколько. Жители Петербурга отправились в офисы после окончания нерабочей недели, а на улице автомобилистов застала непогода. Сейчас в городе идет дождь с мокрым снегом. Пробки стали рекордными за прошедшую неделю.

Крупные заторы зафиксированы на Киевском, Пулковском, Колтушском и Мурманском шоссе, а также на проспекте Косыгина, набережной Обводного канала, проспекте Стачек, Дворцовой и Октябрьской набережной и на Заневском проспекте, пишет spbdnevnik.ru.

В октябре в Петербурге закрыли на ремонт Биржевой мост, что спровоцировало пятибалльные пробки. Реконструкция переправы продлится до ноября 2022 года. В ходе работ специалисты усилят пролеты и восстановят опоры.

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