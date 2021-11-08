Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась к концу нерабочей недели

Санкт-Петербург, 8 ноября. Петербуржцы стали реже болеть коронавирусом к концу нерабочих дней. Об этом сообщают в оперативном штабе.

За 7 ноября зарегистрировали 2551 случай заражение COVID-19. Выздоровели за эти сутки 1357 человека. Всего на наличие заболевания были обследованы 24365 человека. 83 человека скончались от коронавируса. Больных в Петербурге обслуживают в 18 коронавирусных стационарах. В настоящий момент от коронавируса лечится 7797 человека.

Режим нерабочих дней длился с 30 октября. Он был введен в Северной столице в связи со значительным ростом заболеваемости. Были закрыты кафе и рестораны, ограничены массовые мероприятия, а школьники находились на каникулах. Ранее сообщалось, что Смольный решил не продлевать период нерабочих дней. При этом все введенные до этого ограничения в Петербурге сохраняют свое действие.

COVID-19 – непростое заболевание, и зачастую уже после выздоровления все еще сохраняются некоторые негативные симптомы. В частности, активно выпают волосы. Об этом писало издание «Подмосковье сегодня».