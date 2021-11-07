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Зарплатные ожидания петербурженок оказались ниже чем у мужчин
Экономика
Зарплатные ожидания петербурженок оказались ниже чем у мужчин
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 7 ноября. Результаты исследования Superjob показали, что петербурженки боятся просить прибавку к зарплате.

Зарплатные ожидания у жительниц Санкт-Петербурга на восемь процентов меньше чем у мужчин. Такой показатель соответствует уровню прошлого года.

Самый большой разрыв оказался в сферах программирования и бизнес-аналитики. В бизнес-аналитике женщины готовы получать 105 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины просят 135 тысяч. Зарплатные ожидания петербурженок в программировании оцениваются в 125 тысяч рублей, а у мужчин — 150 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге еще нет сфер, где женщины могли бы претендовать на зарплату выше чем у мужчин. Однако в работе риелтора зарплатные ожидания и у женщин и у мужчин совпадают — 120 тысяч рублей в месяц. Это касается и менеджеров по развитию и финансовых аналитиков — 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что за год число удаленных вакансий в России выросло почти втрое. В то же время спрос россиян на удаленную работу превысил докризисный уровень, передает RT.

В России уровень медианных зарплат в России вырос более чем на 9%. Лидером в области роста зарплат стали информационные технологии и коммуникации (13,5%), а также сфера финансов и страхования (13,1%).

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работа зарплата ожидания
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