Пространство «Новая Голландия» начало установку ледового катка в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Каток начали заливать на острове «Новая Голландия», где расположено одно из самых популярных пространств для отдыха в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе пространства, в эти выходные рабочие принялись устанавливать оборудование. Каток появится на площади две тысячи квадратных метров. Покататься на коньках можно будет и при температуре в +10 градусов благодаря специальной системе охлаждения льда.

В прошлом году каток в «Новой Голландии» открылся уже 14 ноября. В этом — дата официального открытия зоны отдыха пока неизвестна. Отмечается, что каток также в скором времени откроется в «Севкабель Порту». Организаторы уже сообщали, что свои 2200 квадратных метров льда планируют запустить к 13 ноября.

Список подходящих мест в Петербурге, где можно покататься на коньках или лыжах, подготовил городской комитет по физической культуре. Всего насчитывается около 300 пространств.