Умер бронзовый призер Олимпиады 1992 года в метании молота Никулин

Санкт-Петербург, 7 ноября. Ушел из жизни известный метатель молота Игорь Никулин. Ему был 61 год, сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

«Грустная весть. Сегодня не стало замечательного легкоатлета - бронзового призера Олимпийских летних Игр 1992 года в метании молота, неоднократного призера чемпионатов Европы Игоря Юрьевича Никулина. Ему был 61 год. Светлая память», — говорится в сообщении.

Ранее скончался последний в истории министр путей сообщения РФ, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) Вадим Морозов. Ему было 67 лет.