Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал горожанам снег на следующей неделе

Санкт-Петербург, 7 ноября. Жителей Петербурга на следующей неделе ожидает снежная погода, сопровождающаяся заморозками. О таком прогнозе сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По словам специалиста, в ближайшие несколько дней устойчивой зимней погоды в Северной столице не прогнозируется. Однако в город придет сильное похолодание, выпадение мокрого снега может начаться уже в понедельник вечером.

Небольшое потепление и дожди ожидаются 11 и 12 ноября. Но к выходным снова похолодает, поскольку в Петербурге установится антициклон. Температура будет держаться около −1...−3 градусов, в окрестностях может быть до −5 градусов.

«По территории Ленобласти, конечно, снежный покров сейчас образуется. Будет лежать где-то в отдельных районах, но не по всей области. А вот в городе будет постоянно таять, здесь никуда не деться — город все-таки теплый», — рассказал Колесов в беседе с «Невскими новостями».

Постоянный снежный покров надолго накроет Северную столицу только в третьей декаде ноября. Однако синоптик посоветовал автомобилистам быть готовыми и «переобуться» уже сейчас.

МЧС ранее предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 8 ноября. Город накроет дождем, переходящим в мокрый снег.