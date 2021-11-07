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Снегопады и резкое похолодание надвигаются на Ленинградскую область

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 15:58
Общество
Снегопады и резкое похолодание надвигаются на Ленинградскую область
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 7 ноября. Резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега надвигаются на Ленинградскую область. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местами на территории Ленинградской области пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя в понедельник, 8 ноября. Порывы ветра могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Жителей региона предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах.

Понижение температуры в ночное время до 8 градусов мороза прогнозируется во вторник, 9 ноября. Также есть опасность гололедицы. В среду ожидается формирование ледяного покрова на дорогах и налипание мокрого снега. Ночью столбики термометров покажут до 8 градусов мороза. В дневное время ветер местами будет дуть со скоростью 15–17 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, утром 8 ноября температура воздуха в Санкт-Петербурге опустится до −3 градусов. Местами может выпасть снег и образоваться гололед.

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