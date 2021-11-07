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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Петербурге 8 ноября
Общество
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Петербурге 8 ноября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 7 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в понедельник. Город накроет дождем, переходящим в мокрый снег. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, начало новой рабочей недели в Северной столице будет сопровождаться облачной погодой. При этом прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется не выше +1...+3 градусов.

Ветер подует восточный, северо-восточный. Его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду, а днем могут увеличиться до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ночью понизится, но днем показатели ртутного столба снова начнут расти.

Жителей Москвы тем временем ожидают заморозки. С 9 ноября погода в столице начнет меняться. Уже во вторник похолодает до –2...–4 градусов, ночью возможно понижение температуры до –6 градусов.

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