Северное сияние озарило небо над Парнасом в Петербурге в ночь на 7 ноября

Санкт-Петербург, 7 ноября. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдали северное сияние в ночь с 6 на 7 ноября. Очевидцы опубликовали фотографии со своих камер на канале в Telegram «Астро Фото Болото | Северное сияние в СПб и ЛО».

Первые кадры, опубликованные в Telegram-канале, были сделаны примерно в 23:40, 6 ноября. Всполохи зеленоватых оттенков удалось сфотографировать с южного берега озера Глубокое в Ленинградской области. Продолжительность северного сияния составила около 20 минут, и в 00:00 вспышки прекратились.

Петербурженке, которая живет рядом с метро «Парнас», удалось снять видеоролик. На кадрах видно светло-голубые переливы, которые окрасили небо. Девушка записала видео примерно в 23:50.

До этого северное сияние наблюдали жители Карелии. Яркие зеленые вспышки озарили небо над Ладожским озером в ночь на 12 октября. Самую сильную активность северное сияние приобретает в конце сентября и начале октября, так как в это время Солнце находится ближе всего к Земле.