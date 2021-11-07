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Дождливая погода и до +5 градусов ожидается в Петербурге 7 ноября
Общество
Дождливая погода и до +5 градусов ожидается в Петербурге 7 ноября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 7 ноября. Облачная, прохладная и дождливая погода установится в Северной столице в воскресенье, предупредили синоптики.

Утром столбики уличных термометров покажут +3...+4 градуса, а днем — от +4 до +5 градусов. Согласно прогнозу, осадки в виде дождей продлятся до ночи.

Юго-западный ветер подует со скоростью три-пять метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.

На следующее утро, 8 ноября, воздух в городе на Неве остынет до −3 градусов. Специалисты предупредили, что петербуржцы могут увидеть снег. Также на дорогах возможен гололед.

Что касается Москвы, то там кратковременные дожди пройдут ближе к вечеру. Воздух прогреется до +7 градусов, будет преимущественно облачно.

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