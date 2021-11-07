Девушка на Mercedes сбила троих человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Девушка на автомобиле Mercedes сбила трех человек в Красносельском районе Петербурга, всех пострадавших госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло у дома № 175 по проспекту Ветеранов вне зоны пешеходного перехода, подчеркнули в ведомстве. Автомобилем управляла девушка 1997 года рождения. В результате наезда пострадали три человека.

«Двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34-летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали», — приводит сообщение ГУ МВД по Петербургу РЕН ТВ.

Ранее на улице Антонова-Овсеенко 29-летний водитель Hyundai Solaris сбил 14-летнюю школьницу, которая шла по нерегулируемому переходу. После ДТП у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Несовершеннолетнюю госпитализировали с травмами средней тяжести.