Петербуржец подобрал ключ к сейфу в магазине и похитил 360 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 7 ноября. Грабитель похитил 360 тысяч рублей из магазина на Комендантском проспекте в Петербурге.

Согласно информации РЕН ТВ, мужчина проник в супермаркет, прошел в подсобку и подобрал к сейфу ключи. В нем хранилась крупная сумма денег. Грабитель похитил около 360 тысяч рублей. На данный момент поиски злоумышленника все еще ведутся.

Директор супермаркета узнала об ограблении утром 5 ноября, когда пришла на работу. Телеканал публикует записи с камер видеонаблюдения.

Ограбление произошел в районе двух часов ночи 5 ноября. На кадрах видно, как мужчина в черных очках, капюшоне и медицинской маске заходить в подсобку и направляется к сейфу. Сначала он отключает сигнализацию, а после берет ключ и открывает сейф. Он забирает пачки денег и спокойно уходит, прикрыв сейф.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили 60 миллионов рублей из сейфа бизнесмена в Курортном районе Петербурга. Дом коммерсанта оборудован охранной сигнализацией, но она не сработала.