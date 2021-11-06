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Петербургские волонтеры спасли волка от усыпления в Ульяновске

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 12:40
Общество
Петербургские волонтеры спасли волка от усыпления в Ульяновске
Global Look Press  /  Ronald Wittek/http://imagebroker.com/#/search/

Санкт-Петербург, 6 ноября. В Петербурге волонтерам удалось спасти волка, приговоренного к усыплению. Лишить жизни хищника собирались в Ульяновске, сообщил телеканал Piter.TV.

Руководство Центра реабилитации диких животных в Ульяновске приняло решение усыпить своего подопечного — волка. Это было связано с тем, что никто не хотел приютить животное у себя.

Об этой новости узнала директор благотворительного фонда «Сирин» Ксения Михайлова. Она незамедлительно опубликовала в социальных сетях пост для неравнодушных жителей Петербурга, призывая их спасти хищника.

В результате на просьбу откликнулся водитель, который был готов забрать волка из Ульяновска и доставить его в Северную столицу. Петербуржцы оплатили мужчине поездку. К решению проблемы присоединился Центр реабилитации диких животных «Мудрый Рух» в Саратове.

Хищник по кличке Вульф уже приехал в Петербург, где ему предстоит переждать карантин и посетить ветеринарного врача. Вероятнее всего, он временно будет жить в вольере с собаками.

В середине июня в Подмосковье спасатели освободили лису, сообщал телеканал «360». Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили хищника, который застрял в курятнике жителя деревни Задорино.

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