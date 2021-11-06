Синоптик центра «Фобос» Леус предупредил о дожде с мокрым снегом в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 ноября. Дождливая погода ожидается в Санкт-Петербурге 6 ноября. Местами пройдет мокрый снег. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой холодной части циклона. Он принесет в город и Ленинградскую область кратковременные дожди, переходящие местами в мокрый снег, отметил синоптик на своей странице в социальной сети Facebook.

Столбики термометров в городе покажут от 5 до 7 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня почти не будет меняться и составит 749 миллиметров ртутного столба. Показатель ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал россиянам, какой будет зима в этом году. Специалист предупредил о резких перепадах температур на европейской территории России.