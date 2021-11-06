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Спасатели потушили автомобиль в Петродворцовом районе Петербурга
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Спасатели потушили автомобиль в Петродворцовом районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 6 ноября. Информация о возгорании в Петродворцовом районе Северной столицы поступила в 03:34. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия. По приезде было установлено, что огонь охватил автомобиль марки «Тагаз». Пожарная бригада оперативно справилась с огнем, однако транспортное средство выгорело по всей площади.

В 03:50 спасатели отчитались о ликвидации возгорания. Информация о пострадавших отсутствует. В борьбе с пламенем участвовали две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Ранее в исправительном учреждении Республики Мордовия загорелась крыша производственного здания. Инцидент произошел в населенном пункте Сосновка Зубово-Полянского района.

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пожар мчс петербург петродворцовый район
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