Спасатели потушили автомобиль в Петродворцовом районе Петербурга

Санкт-Петербург, 6 ноября. Информация о возгорании в Петродворцовом районе Северной столицы поступила в 03:34. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия. По приезде было установлено, что огонь охватил автомобиль марки «Тагаз». Пожарная бригада оперативно справилась с огнем, однако транспортное средство выгорело по всей площади.

В 03:50 спасатели отчитались о ликвидации возгорания. Информация о пострадавших отсутствует. В борьбе с пламенем участвовали две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Ранее в исправительном учреждении Республики Мордовия загорелась крыша производственного здания. Инцидент произошел в населенном пункте Сосновка Зубово-Полянского района.